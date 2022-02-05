Yoğun kar nedeniyle kapanan Eruh-Şırnak kara yolu ulaşıma açıldı

Siirt
Siirt'i Şırnak'a bağlayan ve yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Eruh-Şırnak kara yolu, çalışmaların ardından araçların geçişine açıldı.
Eruh Kaymakamı Ömer Faruk Özdemir, AA muhabirine, ilçede etkili olan yoğun kar ve tipi nedeniyle ilçeyi Şırnak merkeze bağlayan kara yolunun Birini Tepesi mevkisinde ulaşıma kapandığını anımsattı.
Ekiplerin gece boyunca yol açma çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Özdemir, "İlçemizi Şırnak merkeze bağlayan kara yolu ulaşıma açıldı. Ekiplerimiz bölgede yol genişletme çalışmalarına başladı. Yolu kullanacak vatandaşlarımızın tedbirli olmasını istiyoruz." dedi.
Özdemir, kar yağışı nedeniyle yolun kapanma durumuna karşı ekiplerin hazır bekletildiğini sözlerine ekledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.