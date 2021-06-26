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YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri koştu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ne (TYT) çeşitli sebeplerle geç kalan öğrencilerin yardımına polis ekipleri koştu.

Ömer Olcay   | 26.06.2021
YKS'ye geç kalan adayların yardımına polis ekipleri koştu

Ankara

Emniyet Genel Müdürlüğünün (EGM) Twitter hesabından "Zamanla yarış" ifadesiyle video paylaşıldı.

Paylaşımda, "Geç kalan, kimliğini evde unutan veya kaybeden tüm gençlerimizin sınav telaşına ortak olduk." ifadesine yer verildi.

Videoda, çeşitli sebeplerle sınava geç kalan üniversite adayları için seferber olan polis ekipleri yer alıyor. Siren çalan motosiklet, ekip otosu ve minibüsle öğrencilerin sınav merkezlerine götürüldüğü görülüyor.

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