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Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı

Sivas'taki Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi'nde kayak sezonu başladı.

Halife Yalçınkaya  | 30.11.2024 - Güncelleme : 30.11.2024
Yıldız Dağı'nda kayak sezonu açıldı Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Sivas

Buruciye AŞ Genel Müdürü Mustafa Altun, merkezde gazetecilere yaptığı açıklamada, bu yıl sezonu erken açtıkları için mutlu olduklarını belirterek, bütün kayakseverleri Yıldız Dağı Kış Sporları Merkezi'ne davet etti.

Geçen yıl kayak sezonunu yıl başında açtıklarını aktaran Altun, "Türkiye'nin parlayan yıldızlarından olan Yıldız Dağı Kış Sporları Turizm Merkezi, Türkiye'de kayak sezonunu açan ilk tesislerden biri. Bugün itibariyle hizmete açmış bulunmaktayız. Kasım ayında sezonu açmak bizi de sevindirdi." dedi.

Altun, en az 120 gün kayak sezonu beklediklerini anlatarak, şunları kaydetti:

"Açıldığımız günden bu yana Türkiye’nin en ekonomik ve en modern kayak merkezi olmayı amaçladık. Bu noktada fiyat politikamızı belirlerken mutlak sürdürülebilirliği amaçlayan çalışmalar yapıyoruz. Türkiye'deki en ekonomik kayak merkezi olma özelliğini korumaktayız. Tüm kayakseverleri bekliyoruz. Yeni yatırımlarımızla konaklama sayısı 300 yatak civarında. Buz pistimiz, bungalov evlerimiz var. Herkesi merkezimize bekliyoruz."

Tokat'tan gelen Beyza Ercan da kayak merkezini çok beğendiğini belirterek, "Sezonun erken açılması bizim için iyi oldu. Tokat'tan buraya kayak yapmak ve buranın atmosferini görmek için geldik." diye konuştu.

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