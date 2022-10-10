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"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı"na 220 yedek yükümlü katıldı.

Özgün Tiran, Ufuk Ertop   | 10.10.2022
"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor Fotoğraf: Özgün Tiran - AA

Kırklareli

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) planlı faaliyetleri arasında yer alan "Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı", Kırklareli'nin Lüleburgaz ilçesindeki 65. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığında sürüyor.

Tatbikat kapsamında "Basın Günü" etkinliği yapıldı.

Tatbikat için ilk olarak askerlik hizmetini yıllar öncesinde tamamlayan er, erbaş, astsubay ve subaylara "silahaltı" daveti ulaştırıldı.

Bunun üzerine Türkiye'nin değişik illerinden gelen 220 yedek yükümlü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) tarafından kurulan çadırlara yerleştirilerek bazı eğitimlere tabi tutuldu.

Tugay Komutan Yardımcısı Piyade Albay Tevfik Abaşlıoğlu'nun brifingiyle başlayan tatbikatta sefer emrine çağırılan 42 aracın askeriyeye girişleri sağlandı.

Daha sonra topçu ve hava taarruz eğitiminin verildiği yedek yükümlüler, poligonlarda tabanca ve piyade tüfeğiyle atış yaptı.

Ardından araç ve teçhizat sergisi gerçekleştirildi.

Tatbikat kapsamında senaryo gereği arazide meydana gelen patlamada bir askeri personel yaralandı. Yaralı personel gerekli mayın taramasının ardından bölgeden alındı. Arızalanan araç da bölgeden tahliye edildi.

Ardından bölgeye kurulan makas köprüsü ile askeri araçların geçişi sağlandı.

Tatbikat kapsamında yapılan taarruzla hedef güvenli şekilde ele geçirildi.

Gün sonunda askeri bando takımı konser verdi.

Albay Nuri Pamir Kışlası'ndaki uzman personel tarafından yükümlülere yeni ekipman, araç gereçler ile silahların tanıtıldığı ve bazı faaliyetlerin gerçekleştirildiği tatbikat, 14 Ekim Cuma günü sona erecek.

Tatbikata, 12 kurum ve kuruluş destek sağlıyor.


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"Yıldırım-2022 Seferberlik Tatbikatı" Kırklareli'de devam ediyor
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