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Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı

Jandarma Genel Komutanlığı, terör örgütlerine yönelik 30 Eylül-7 Ekim'de düzenlenen 32 ildeki operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığını bildirdi.

Kemal Karadağ   | 10.10.2022
Terör operasyonlarında bir haftada 91 şüpheli yakalandı

Ankara

Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Türkiye genelinde PKK/KCK-PYD/YPG, FETÖ, DEAŞ, El Kaide ve DKP/BÖG terör örgütü üyelerine, iş birlikçilerine ve finans kaynaklarına yönelik 32 ilde eş zamanlı 67 operasyon düzenlendiği belirtildi.

Operasyonlarda 91 şüphelinin yakalandığı ifade edilen açıklamada, bir PKK'lının ise teslim olduğu kaydedildi.

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