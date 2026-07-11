Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın finali yapıldı

Milli Eğitim Bakanlığı ile Yeşilay işbirliğinde düzenlenen turnuvanın, Sepetçiler Kasrı'ndaki Yeşilay Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen final programında konuşan İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür, Yeşilay ile çalışmaktan onur duyduklarını belirtti.

Türkçenin, düşüncenin ve dilin sınırlarını belirlemede önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Yentür, eğitim anlayışında iki önemli değişikliğe gidildiğini ifade ederek, çocukları test ve çoktan seçmeli soru mantığından uzaklaştırıp açık uçlu sorularla muhakeme yeteneklerini geliştirmeyi son derece önemli ve değerli bulduğunu kaydetti.

Yentür, "Bu dünyada bilgiden yeni bir bilgi üretmek artık bir katma değer üretiyor. Türkçede özellikle dört becerinin ölçülmesi, çocuklarımızın soyut ve somut düşünme becerilerine önemli katkı sunacak." değerlendirmesinde bulundu.

Okuma, konuşma, yazma ve dinleme becerileriyle birlikte çocukların çoklu ve bütüncül yaklaşımlarla meraklarının peşinden gitmelerinin son derece önemli olduğunu vurgulayan Yentür, "Sosyal, kültürel, sportif, sanatsal ve akademik alanda yaptığınız bütün çalışmalar, bağımlılığın ortaya çıkmasını engelleyen, önleyici ve çocukların kendilerini ifade etmelerini sağlayan faaliyetlerdir. Bunların tamamı Yeşilayın ana eksenini oluşturuyor. Çok şükür ki bunu görüyoruz. Çalışmalarımızın hayırlı ve bereketli geçmesini temenni ediyorum." diye konuştu.

Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç ise Türkiye Yeşilay Cemiyeti olarak 106 yıldan beri çok büyük bir azimle, gayretle, bir amaç doğrultusunda çalışmalarını yürüttüklerini, amaçlarının insanların bağımsızlığını sağlamak olduğunu belirtti.

Bütün güçlerin, imkanların, kaynakların, gençleri bağımlılıktan kaybetmemek için kullanılması gerektiğini dile getiren Dinç, "Her çocuğumuzu koruyabilene kadar mücadelemizi devam ettirelim. Şayet herhangi bir şekilde bu mücadelemiz amacına ulaşamamışsa, bir kardeşimiz bağımlı olmuşsa, onu kurtarmak için Türkiye çapına yayılmış, her şehrimizde yer alan tedavi merkezlerimizde, rehabilitasyon merkezlerimizde çalışmalar yapıyoruz." şeklinde konuştu.

Dinç, bazı sektörlerin çocuklar ve gençler başta olmak üzere insanları bağımlı hale getirmeye çalıştığını aktararak, "Artık yeni bir dönemdeyiz ve bu yeni dönemde toprak işgali yok, zihin, beden, duygu, ruh işgali var. Bağımlılık endüstrisi farklı yöntemlerle, yeni uygulamalarla, kanallarla çocuklarımızın, gençlerimizin dünyasına girip onların en güzel hayallerini, en büyük geleceklerini, yarınlarını, ümitlerini esir alan, hayallerini gerçekleştirmelerini imkansız hale getiren bir sistem kurmaya çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Dünyada yapılabilecek en büyük iyiliğin bir insanın canını kurtarmak olduğunu kaydeden Dinç, Yeşilay geleneği olan münazaraları çok önemsediklerini belirtti.

Dinç, "1952 yılından beri devam eden Yeşilay münazaraları bugün de aynı şekilde, aynı düşünceyle, hissiyatla, amaç doğrultusunda çalışmalarını yapmaya devam ediyor. Bu yıl, Türkiye'nin 81 ilinden 3 bin 930 takım Yeşilay münazaralarına başvurdu. Bu takımlarda 7 bin 860 öğrencimiz yarıştı. Bu öğrencilerimiz 3 bin 930 maç yapmadı, kat kat daha fazlasını yaptı." dedi.

Programa, İstanbul Vali Yardımcısı Hasan Gözen, eğitimciler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Final karşılaşmalarının ardından dereceye giren takımlara ve en iyi konuşmacılara, protokol üyeleri tarafından ödülleri takdim edildi.

Turnuvanın finalinde, Cağaloğlu Anadolu Lisesi öğrencisi Melih Baha Özmen, "En İyi Konuşmacı" ödülüne layık görülürken, Özmen ve Aras Gayhan'dan oluşan Cağaloğlu Anadolu Lisesi takımı, 2026 Yeşilay Liseler Arası Münazara Turnuvası'nın Türkiye şampiyonu oldu.

Final programı, ödül töreninin ardından gerçekleştirilen konserle sona erdi.