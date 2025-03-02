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Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "52 binden fazlası yollarda" diye açıkladığı, Türkiye'nin küresel mobilite markası Togg'un T10X aracı, Milli Savunma Bakanlığının envanterine de girdi.

Oğuzhan Sarı  | 02.03.2025 - Güncelleme : 02.03.2025
Yerli ve milli üretim Togg kışlaya girdi

TBMM

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, bakanların yanı sıra birçok kurumda makam ve hizmet aracı olarak kullanılan Togg, Genelkurmay Başkanlığı ile kuvvet komutanlıklarına da verildi.

Milli Savunma Bakanlığındaki genel müdürler ile Genelkurmay Başkanlığında önemli karargah görevlerinde bulunan ve "J başkanları" diye bilinen komutanlar tarafından da makam aracı olarak kullanılan Togg'un, ordu komutanlıklarında ve yurt genelindeki birliklerde de yakın zamanda kullanılmaya başlanacağı öğrenildi.

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