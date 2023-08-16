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Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuruların her geçen gün arttığını belirterek, başvuru sayısının 175 bin 703'e ulaştığını duyurdu.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 16.08.2023 - Güncelleme : 16.08.2023
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı

Ankara

Özhaseki, sosyal medya hesabından deprem bölgesini hızla ayağa kaldırmak için hayata geçirilen "Yerinde Dönüşüm Projesi"ne ilişkin paylaşım yaptı.

Paylaşımında depremzedelerin, Kahramanmaraş Valiliği, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürlüğünde faaliyet veren "Yapım ve Dönüşüm" ofisindeki başvurularına ilişkin videoya yer veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Yerinde Dönüşüm Projemize başvurular her geçen gün artarak devam ediyor. Bugün itibarıyla başvuru sayısı 175 bin 703'e ulaştı. Kahramanmaraş'ta da Yapım ve Dönüşüm Ofisi'ne gelerek 'Yerinde Dönüşüm' projemizi ayrıntılarıyla öğrenen afetzede kardeşlerimiz projemize başvuruyorlar. Her daim el ele gönül gönüle olduğumuz hemşehrilerimizle, ev ve iş yerlerimizi yerinde dönüştüreceğiz."

Videoda, Yapım ve Dönüşüm ofisine gelerek, başvuruda bulunan vatandaşların, "Yerim eğer sağlamsa, sıvılaşma yoksa, fay hattı yoksa niye gideyim ben? Komşularımı neden bırakayım? Gerçekten güzel bir şey olacak. Projemiz çok güzel, devletin verdiği imkanlardan faydalanacağız. Evimizi, yuvamızı tekrar kuracağız inşallah. Bizim beklentilerimiz yerinde yapılması yönündeydi. Bakanlığımız da bu konudaki isteklerimizi, arzularımızı yerine getirdi. Sevindik, seviniyoruz. Emeği geçen Cumhurbaşkanımız, Çevre, Şehircilik Bakanlığımız kim varsa bütün çalışma ekip arkadaşlarına herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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