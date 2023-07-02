Dolar
26.05
Euro
28.49
Altın
1,920.00
ETH/USDT
1,915.50
BTC/USDT
30,496.00
BIST 100
5,759.11
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem, Asrın felaketi

Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde inşa edilen 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettiklerini, evleri hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceklerini bildirdi.

Fatma Sevinç Çetin  | 02.07.2023 - Güncelleme : 02.07.2023
Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik

Ankara

Bakan Özhaseki, sosyal medya hesabından, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından yapımına devam edilen Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki örnek dairelerden görüntüleri paylaştı.

Deprem bölgesinde hız kesmeden kalıcı konut inşa çalışmalarına devam edildiğini belirten Özhaseki, "Deprem bölgesinde durup dinlenmek için vaktimiz yok. Amacımız, vatandaşlarımızı bir an evvel sağlam ve güvenli yuvalarına taşımak. Gaziantep İslahiye'de de yöresel ve yatay mimariye uygun inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik. Evlerimizi hızla tamamlayıp hak sahiplerine teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik
Türkiye ve dünya gündemi
Rize-Artvin Havalimanı'na yurt dışından turizm amaçlı ilk sefer gerçekleşti
İstanbul Boğazı gemi trafiğine açıldı
Kurban keserken yaşanan kazalar sebebiyle 29 bin 983 kişi tedavi gördü

Benzer haberler

Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik

Bakan Özhaseki: İslahiye'de inşa ettiğimiz 17 bloktaki 399 konutun yapımında önemli aşama katettik

Türkiye genelinde 65 bin 601 metrekare "gürültü bariyeri" yapılacak

Enerji Kimlik Belgesi düzenlenen bina sayısı 1,5 milyon oldu

TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak

TOKİ 28 ilde 503 arsayı açık artırma ile satacak
AB'nin "doğayı onarma" yasa tasarısında ilerleme kaydedilemedi

AB'nin "doğayı onarma" yasa tasarısında ilerleme kaydedilemedi
Bakan Özhaseki: 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı

Bakan Özhaseki: 1 milyon 918 bin 855 bağımsız birim kentsel dönüşüm kapsamına alındı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet