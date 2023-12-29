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Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığınca, 2019'da hayata geçirilen uygulamayla 25 kuruştan satışına başlanan plastik poşetlerin fiyatlarında 2024'te de değişiklik yapılmayacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Yeni yılda alışveriş poşeti 25 kuruştan satılmaya devam edecek

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Bakanlık tarafından hazırlanan 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren geçerli olacak geri kazanım katılım payı tutarlarına ilişkin tebliğ, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Tebliğ ile çevrenin korunması ve çevre kirliliğinin önlenmesi için plastik poşetlerin ücretlendirilmesi, geri kazanım katılım payı, sıfır atık ve depozito konularında düzenlemeler yapıldı.

Düzenlemelerle sıfır atığın yaygınlaştırılması, Sıfır Atık Sisteminin kurulması ve işletilmesi, döngüsel ekonomi ilkelerinin uygulanması, geri kazanımın teşvik edilmesi, plastik poşet ve tek kullanımlıkların azaltılması, geri dönüştürülmüş malzemelerin zorunlu kullanımı hedefleniyor.

Tüketicilerin poşete ödeyeceği tutar 25 kuruşta sabit kaldı

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından plastik poşetlerde 2023 için yeniden değerleme oranı yüzde 58,46 olarak tespit edilmişti. Bu kapsamda, yeniden değerleme oranına göre plastik poşet, elektrikli ve elektronik eşya, pil, akümülatör, madeni yağ, bitkisel yağ, ilaç, lastik ve ambalajlı ürünlerden tahsil edilecek geri kazanım katılım payı tutarları artırıldı.

Buna göre plastik poşet geri kazanım katılım payı 60 kuruş olarak belirlendi. Böylece, satıcıların piyasaya süreceği her poşet karşılığında devlete ödeyeceği tutar 60 kuruş olacak. Bu bedel vatandaşa yansıtılmayacak. Vatandaşlar, yeni yılda da alışveriş poşetlerine 25 kuruş ödemeye devam edecek.

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