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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında İstiklal Marşı okunmasına ve Türk bayrağı açılmasına izin verilmeyeceği iddiasının doğru olmadığını bildirdi.

Orhan Onur Gemici  | 29.12.2023 - Güncelleme : 29.12.2023
Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama

Ankara

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bazı basın yayın organlarında yer alan ve sosyal medyada paylaşılan, 'Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde oynanacak Türkiye Süper Kupa final maçında 'İstiklal Marşı'mız ve Türk bayrağına izin verilmeyecek.' şeklindeki iddialar doğru değildir. Süper Kupa maçı öncesinde sahada Türk bayrağı, her iki kulübün bayrakları ve Turkcell Süper Kupa bayrağı açılacaktır. Işık şovları ile açılış seremonisi ve şehitlerimiz için gerçekleştirilecek 1 dakikalık saygı duruşunun ardından İstiklal Marşı'mız okunacaktır."

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Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden Türkiye Süper Kupa final maçına ilişkin açıklama
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