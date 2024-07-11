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Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bolu'nun Yedigöller bölgesinde sağanak, sele neden oldu.

Mehmet Emin Gürbüz  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Yedigöller yolu sel nedeniyle ulaşıma kapandı

Bolu

Gurbettaşı mevkisinde öğle saatlerinde başlayan ve etkisini artıran sağanak sonucu dereler taştı.

Derelerin taşması üzerine sel meydana gelen Bolu'dan Yedigöller Milli Parkı'na ulaşım sağlanan kara yolu kapandı.

İl Özel İdaresi, Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ve Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar ekipleri, yağışın durmasının ardından yolun ulaşıma açılması için çalışma başlatacak.

Yetkililer, Yedigöller bölgesine gidecekleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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