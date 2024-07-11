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Sahil Güvenlik'ten balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca hasar verilmesine ilişkin açıklama

İçişleri Bakanlığı Sahil Güvenlik Komutanlığı, Yunan unsurlarının Çanakkale'nin Gökçeada açıklarında avlanan balıkçı teknesine çarparak hasar vermesiyle ilgili başlatılan incelemelere devam edildiğini bildirdi.

Muhammed Nuri Erdoğan  | 11.07.2024 - Güncelleme : 11.07.2024
Sahil Güvenlik'ten balıkçı teknesine Yunan unsurlarınca hasar verilmesine ilişkin açıklama

Ankara

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamada, Zürafa Feneri açıklarında avlanan Türk bayraklı "Kızılelma-1" isimli balıkçı teknesinin saat 11.25'te bölgeye geldiği ifade edildi.

Yunanistan Sahil Güvenlik unsurlarının yakın mesafeden geçerek "Kızılelma-1" isimli tekneyi taciz ettiğinin ve sol ön tarafına çarparak balıkçı teknesine maddi zarar verildiğinin bildirilmesi üzerine olay yerine 4 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği belirtildi.

Türk Sahil Güvenlik botlarının bölgeye intikali sırasında Yunanistan Sahil Güvenlik unsurunun süratle uzaklaştığı bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bölgede yapılan incelemelerde olayın yaşandığı mahal civarında herhangi bir Yunan Sahil Güvenlik unsuru olmadığı, bahse konu balıkçı teknesindeki personelin çarpmanın etkisiyle kırılan camlardan dolayı hafif yaralandığı, balıkçı teknesinde maddi hasar olduğu tespit edilmiş ve tekne yedeklenerek Gökçeada Limanı'na intikal ettirilmiştir. Olayla ilgili başlatılan incelemelere devam edilmektedir.

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı, Türk deniz yetki alanları içinde yurdumuz denizlerinde hak ve menfaatlerimizi koruma görevini 7 gün 24 saat esasına göre yerine getirmeye devam etmektedir."

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