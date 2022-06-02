Dolar
16.48
Euro
17.63
Altın
1,865.44
ETH/USDT
1,817.00
BTC/USDT
30,072.00
BIST 100
2,585.33
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Osmangazi Üniversitesi’nde Girişimci ve İnsani Türk Dış Politikası Buluşması programında konuşuyor
logo
Gündem

Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ücretli otoyoldan ihlalli geçiş yapan sürücünün, geçiş ücreti ile bunun 4 katı tutarında para cezası yönünden sorumlu olduğuna karar verdi.

İsmet Karakaş   | 02.06.2022
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı

Ankara

Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, ücretli yoldan ihlalli geçiş yapan sürücü hakkında açılan davada, "sürücünün sadece geçiş ücretini ödemesine, sürücüye ayrıca geçiş ücretinin 4 katı ceza verilmemesine" hükmeden yerel mahkeme kararını bozdu.

Resmi Gazete'de yer alan karara göre, 2017'de İzmir'de bir araç, ücretli yoldan ihlalli geçiş yaptı. Bunun üzerine otoyol işletmecisi, sürücü hakkında icra takibi başlattı.

Sürücünün icra takibine yaptığı itirazın kabul edilmesi üzerine, şirket, icra takibinin devamı ve sürücü hakkında yüzde 20 icra inkar tazminatı ve geçiş ücretinin 10 katının ödenmesi istemiyle dava açtı.

Davaya bakan İzmir 5. Tüketici Mahkemesi, icra takibinin ihlalli geçiş ücreti olan 83 lira üzerinden devamına, diğer hususlar yönünden ise reddine karar verdi.

Adalet Bakanlığı, mahkeme kararının kanun yararına bozulmasını istedi.

İstemi görüşen Yargıtay 3. Hukuk Dairesi, mahkemenin kararını, sonuca etkili olmamak üzere bozdu.

Bozma gerekçesi

Dairenin kararında, ihlalli geçişin yaşandığı tarihte yürürlükte olan 6001 sayılı Kanun kapsamında, ihlali geçiş yapan sürücüye, otoyol geçiş ücretinin 10 katı ceza verilmesinin öngörüldüğü, "10 kat" ibaresinin 2018'de yapılan değişiklikle "4 kat" olarak düzenlendiği hatırlatıldı.

Kararda, ilgili düzenlemeyle, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce ihlalli geçiş yapan araç sahiplerine verilecek ve henüz tahsilatı yapılmamış para cezalarının, 4 kat oranında uygulanacağının öngörüldüğü aktarıldı.

Davaya konu olayda, sürücünün geçiş ücretini ödemediğinin tespit edildiği belirtilen kararda, yasal düzenlemeler kapsamında, davacı şirketin talebinin kabul edilerek sürücünün geçiş ücretini ve ceza bedelini ödemesi gerektiği bildirildi.

İlgili kanuna göre, 4 katı oranında para cezası öngören yasal düzenlemenin, tahsilat yapılmayan dava konusu yapılan para cezasına uygulanacağı belirtilen kararda, davalının geçiş ücreti ile 6001 sayılı Kanuna göre 4 katı tutarında para cezası yönünden sorumlu olduğu gözetilip sonucuna uygun bir karar verilmesi gerekirken, davanın kısmen kabulü yönünde hüküm tesis edilmesinin usul ve yasaya aykırı olduğu kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
SSB Başkanı Demir: Kendi kara ve insansız hava araçlarımızı, helikopter, uçak ve gemilerimizi üreten bir konuma geldik
Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı
Meteorolojiden Suriye kaynaklı toz taşınımı uyarısı
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü
İçişleri Bakanı Soylu, Trabzon'da 'Sel Taşkın Tehlikesi Erken Uyarı Tatbikatı'na katıldı

Benzer haberler

Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı

Yargıtaydan ücretli otoyoldan ihlalli geçiş kararı

Yurt dışı teşkilatlara yeni görevlendirmelere ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'de

9 ülkeye 'savunma sanayii müşaviri' atanacak

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de

Büyükelçi atamaları Resmi Gazete'de
TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak

TİGEM 60 safkan Arap tayı satacak
Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı alan ilk şirketler belli oldu

Elektrikli araç şarj ağı işletmeci lisansı alan ilk şirketler belli oldu