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Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi

Yargıtay 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, Yargıtay'dan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu.

İsmet Karakaş   | 26.01.2023
Yargıtay üyesi Serdar Mutta, YSK üyeliğine seçildi

Ankara

Yargıtay kontenjanından seçilen YSK üyeliğine seçilen Kurul Başkanı Muharrem Akkaya, Cengiz Topaktaş ve Kürşat Hamurcu ile Danıştay kontenjanından seçilen Başkanvekili Erhan Çiftçi ve Yunus Aykın'ın görev sürelerinin dolması nedeniyle 5 yeni üyenin belirlenmesi için Yargıtay ve Danıştay'da seçimler yapıldı.

Danıştay'da geçen hafta 2 üyenin belirlenmesi için yapılan seçim sonucunda üyeler Ali Çopur ile İsmail Kalender YSK'nin yeni üyeleri olmuştu.

Yargıtay'da ise 3 üyenin belirlenmesi için yapılan seçimlerin önceki turlarında Yargıtay üyeleri Feyzi Eroğlu ile Talip Bakır YSK üyeliğine seçilmişti.

Buradaki seçimin 19'uncu turunda, 12. Hukuk Dairesi üyesi Serdar Mutta, 187 oy alarak Yargıtaydan YSK üyeliğine seçilen üçüncü isim oldu.

YSK'de başkanlık seçimi yapılacak

YSK'nin yeni üyelerinin belirlenmesinin ardından 5 yeni üye, yemin ederek görevine başlayacak.

Yemin töreninin ardından görev süresi devam eden üyeler Ahmet Yener, Mahmut Akgün, Ekrem Özübek, Orhan Usta, Ali Ürker ve Battal Öğüt ile yeni seçilen 5 üye arasında YSK Başkanlığı için seçim yapılacak.

Gizli oyla yapılacak seçimde en çok oy alan YSK'nin yeni başkanı olacak. Yeni üyeler de başkanlık için aday olabilecek.

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