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Geçen yıl 12 bin 618 öğrenci hafızlık icazet belgesi aldı

Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında eğitim alanlarla kendi imkanlarıyla Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen toplam 12 bin 618 öğrenci geçen yıl icazet belgesi aldı.

Fırat Taşdemir   | 26.01.2023
Geçen yıl 12 bin 618 öğrenci hafızlık icazet belgesi aldı

Ankara

AA muhabirinin Diyanet İşleri Başkanlığından aldığı bilgiye göre, geçen yıl Türkiye genelindeki Kur'an kurslarında yaklaşık 80 bin öğrenciye hafızlık eğitimi verildi.

Haftada 30 saatlik eğitimde, "hazırlık" ve "ezberleme"den oluşan dönemler boyunca Kur'an-ı Kerim'i çalışan öğrenciler, ortalama 3 yıl eğitim gördü.

Hafız öğreticiler gözetiminde Kur'an-ı Kerim'i ezberleyen öğrenciler, eğitim ve öğretimlerini tamamladıktan sonra Türkiye genelinde belirlenmiş sınav merkezlerinde en az 3 kez hafızlık tespit sınavına girdi.

Sınavlar sonunda Kur'an-ı Kerim'i başarıyla hıfzeden 12 bin 618 öğrenci hafızlık icazet belgesini almaya hak kazandı.

Böylece Diyanet İşleri Başkanlığınca 1975'ten bu yana verilen hafızlık icazet belgesi alanların sayısı 200 bini aştı.

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