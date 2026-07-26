Yargıtay, CHP'nin "mutlak butlan" kararını ön incelemeye aldı Yargıtay, Ankara Bölge Adliye Mahkemesinin, CHP kurultay davasında, "mutlak butlan" nedeniyle Özgür Özel ile parti yönetiminin tedbiren görevden uzaklaştırılması ve Kemal Kılıçdaroğlu ile yönetiminin görevi devralması kararını ön incelemeye aldı.