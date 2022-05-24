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Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi

Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına, aynı daire üyesi Yaşar Şimşek seçildi.

İsmet Karakaş   | 24.05.2022
Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına Yaşar Şimşek seçildi

Ankara

Yargıtay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Yargıtay 5. Dairesi başkanının emekliye ayrılmasının ardından Yargıtay Büyük Genel Kurulunca seçim yapıldı.

Seçim sonucunda, daire üyesi Şimşek, Yargıtay 5. Ceza Dairesi başkanlığına seçildi.

Yaşar Şimşek'in öz geçmişi

Şimşek, 1966'da Akseki'de doğdu, 1988'de İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun oldu.

İzmir hakim adayı olarak mesleğe başlayan Şimşek, sırasıyla Bünyan, Dargeçit, Çeltikçi hakimliği, adalet müfettişliği, adalet başmüfettişliği, Ankara hakimliği, Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü tetkik hakimliği, Adalet Bakanlığı İç Denetçiliği, İç Denetim Başkanlığı, Kanunlar Genel Müdürlüğü ve Hakimler ve Savcılar Kurulu Üyeliği görevlerinde bulundu.

Yargıtay üyeliğine 2014'te seçilen Yaşar Şimşek, 2016'da Yargıtay Genel Sekreterliğine seçildi. Şimşek, 2021'den itibaren ise Yargıtay 5. Ceza Dairesi üyesi olarak görev yapıyordu.

İngilizce bilen ve Özel Hukuk dalında yüksek lisans yapan Şimşek, evli ve iki çocuk babası.

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