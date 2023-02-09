Yaralı depremzedeler askeri uçakla İstanbul'a getirildi
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yaralanan bazı vatandaşları taşıyan askeri uçak Atatürk Havalimanı'na indi.
İstanbul
Depremlerin ardından göçük altında kalanlar için arama-kurtarma çalışmaları aralıksız sürerken, yaralı olarak kurtarılanlardan bazıları, Adana'dan kalkan askeri uçakla İstanbul'a getirildi.
Atatürk Havalimanı'na saat 23.15'te inen uçaktan sağlık ekipleri tarafından sedyelerle alınan yaralılar, tedavileri için ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.