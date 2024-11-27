Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi
Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 3'ü yavru 4 bozayıyı cep telefonuyla kaydetti.
Yalova
Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkisinde beraberindekilerle ormanlık alanda ilerleyen sürücü, bozayı ve yavrularını fark etti.
Sürücü, cep telefonuyla yol üzerinde kaçmaya çalışan 4 ayıyı görüntüledi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.