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Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi

Yalova'nın Termal ilçesinde orman yolunda aracıyla ilerleyen bir sürücü, 3'ü yavru 4 bozayıyı cep telefonuyla kaydetti.

Sıtkı Yıldız  | 27.11.2024 - Güncelleme : 27.11.2024
Yalova'da orman içindeki yolda 4 ayı görüntülendi

Yalova

Yalova'nın Termal ilçesine bağlı Yenimahalle köyü Çanakpınar mevkisinde beraberindekilerle ormanlık alanda ilerleyen sürücü, bozayı ve yavrularını fark etti.

Sürücü, cep telefonuyla yol üzerinde kaçmaya çalışan 4 ayıyı görüntüledi.

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