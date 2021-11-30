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Yalova'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Alirıza Sözbir   | 30.11.2021
Yalova'da lodos hayatı olumsuz etkiledi

Yalova

Yalova’da lodos nedeniyle deniz kıyısında bulunan bazı iş yerlerinde maddi hasar oluştu.

Kentte dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan lodos özellikle sahili bulunan il merkezi ile birlikte Altınova, Çiftlikköy, Çınarcık ve Armutlu ilçelerinde hayatı olumsuz yönde etkiledi.

Şiddetli lodos bazı ağaçları yerinden sökerken, sahil bölümlerinde bulunan bazı iş yerlerinde de maddi hasara yol açtı.

Süleymanbey Mahallesinin deniz kıyısında yer alan lunaparkta da lodos nedeniyle maddi hasar oluştu. Lunaparktaki kafeteryanın camları kırılırken içerideki eşyalar devrildi.

Lunapark alanına denizden lodosun sürüklediği çakıl parçaları çalışanlar tarafından temizlendi.

İşletmeci Ali Altınbaş, lodostan olumsuz etkilendiklerini, doğal bir afeti yaşadıklarını dile getirerek, şöyle konuştu:

"Dün akşam şiddetli lodosun etkileri, burada da gözüktü, çok aşırı bir rüzgar vardı. Deniz yaklaşık 3 metre kadar kabardı burada. Daha sonra dalgalar 5 metreye çıktı. Dalgalar şiddetli rüzgarın etkisiyle buradaki kafeteryamıza zarar verdi. Denizden 20 metre kadar kumları çakılları sürükledi karaya. Doğal afettir bu. Canımız sağ olsun diyoruz."

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