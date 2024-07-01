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Yalova Belediyesinde işten çıkarılan işçiler çadırda eylem başlattı

Sıtkı Yıldız  | 01.07.2024 - Güncelleme : 01.07.2024
Yalova Belediyesinde işten çıkarılan işçiler çadırda eylem başlattı

Yalova

Yalova Belediyesinde işten çıkarıldıklarını iddia eden sendika üyesi yaklaşık 150 işçi tarafından çadır nöbeti başlatıldı.

Uğur Mumcu Kültür Merkezi önünde kurulan çadırda bir araya gelen sendika üyeleri, taşıdıkları dövizler ve astıkları afişlerle işten çıkarmalara tepki gösterdi.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Celal Yıldız, belediye başkanlarının asli görevinin, kendisine yetkiyi veren vatandaşlara hizmet üretmek olduğunu söyledi.

Yalova'da belediye emekçilerinin mağdur edildiğini öne süren Yıldız, şöyle konuştu:

"Yalova'da yerel seçimlerden bugüne, 3 aydır, belediye emekçisi arkadaşlarımızın maaşları günü ve zamanında ödenmediği gibi bir de üstüne, İş Kanunu'na aykırı olarak görev yerleri değiştirilmektedir. Arkadaşlarımız ikramiyeleri, bayram paraları ve mesaileri 3 aydır ödenmeyerek mağdur edilmektedir. 150'ye yakın arkadaşımız keyfi gerekçelerle, haksız ve hukuksuz bir şekilde işten çıkarılmıştır. Bu zulümdür, adaletsizliktir, insanların ekmeğiyle oynamaktır."

Belediye emekçilerinin hak ve hukukuna sahip çıkacaklarını, üyeleri korumak için tüm yasal girişim ve eylemi yerine getirmekten çekinmeyeceklerini dile getiren Yıldız, üyelerinin işlerine iadesi yapılıncaya kadar mücadelelerini kurdukları eylem çadırında sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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