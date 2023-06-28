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Yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu

Hac farizasını yerine getirmek üzere kutsal topraklarda bulunan yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu.

Fırat Taşdemir  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Yaklaşık 2,5 milyon Müslüman hacı oldu

Mekke

Arafat'ta vakfeye duran ve daha sonra otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, vakfe duasını yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı.

Müslümanlar, gece yarısından itibaren kafileler halinde yaklaşık 3,5 kilometrelik yolu yürüyerek geçtikleri Cemerat'taki şeytan taşlama alanında, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe Cemresi"ne 7 taş attı.

Çok sayıda Müslüman, şeytan taşlamanın ardından uzun bir yürüyüşle ulaştıkları Kabe'de ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştirerek tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı.

Böylece görevlerini tamamlayan Müslümanlar, hacı oldu. Hacıların bir kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

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