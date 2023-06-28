Türkiye ve dünya gündemi
Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.
Ankara
1- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.
(Fotoğraflı-Görüntülü)
2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, AFAD koordinasyon toplantısına katılacak, konteyner kent ve prefabrik kente gidecek, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.
(Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)
YASAMA YÜRÜTME SİYASET
1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilikte bayramlaşma programına katılacak.
(Mardin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)
SPOR
1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.
(Bangkok/13.00) (Fotoğraflı)
2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.
(Krakow, Tarnow, Nowy Targ) (Fotoğraflı)Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.