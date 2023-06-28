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Gündem

Türkiye ve dünya gündemi

Türkiye ve dünya gündemi, lider programları, etkinlikler ile bir bakışta bugünün gündemi.

Ekip  | 28.06.2023 - Güncelleme : 28.06.2023
Türkiye ve dünya gündemi

Ankara

1- İslam dünyasında idrak edilen Kurban Bayramı'na ilişkin kutlama ve programlar izleniyor.

(Fotoğraflı-Görüntülü)

2- TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Valiliği ziyaret edecek, AFAD koordinasyon toplantısına katılacak, konteyner kent ve prefabrik kente gidecek, TOKİ deprem kalıcı konutları inşaat alanında ve örnek dairede incelemelerde bulunacak.

(Adıyaman/11.00/12.00/14.30/15.30) (Fotoğraflı-Görüntülü)

YASAMA YÜRÜTME SİYASET

1- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Valilikte bayramlaşma programına katılacak.

(Mardin/14.00) (Fotoğraflı-Görüntülü)

SPOR

1- A Milli Kadın Voleybol Takımı, FIVB Milletler Ligi'nin 3. hafta mücadelesine Tayland'da başlayacak. Milliler, ilk maçında Japonya ile karşı karşıya gelecek.

(Bangkok/13.00) (Fotoğraflı)

2- Polonya'da düzenlenen 3. Avrupa Oyunları'nda milli sporcular; okçuluk, badminton, boks, eskrim, modern pentatlon ve atıcılık olmak üzere 6 branşta mücadele edecek.

(Krakow, Tarnow, Nowy Targ) (Fotoğraflı)

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