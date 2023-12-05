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Yağışlar Trakya'daki nehirlerin debilerini artırdı

Trakya Üniversitesi Doğal Afet Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Musa Uludağ, son dönemde etkili olan yağmur ve kar yağışlarının Trakya'daki nehirlere can suyu olduğunu söyledi.

Gökhan Zobar  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
Yağışlar Trakya'daki nehirlerin debilerini artırdı Fotoğraf: Gökhan Zobar - AA

Edirne

Uzmanlık alanı seller, taşkınlar ve iklim olayları olan Uludağ, AA muhabirine yaz aylarındaki kuraklık ve aşırı sıcaklar nedeniyle seviyeleri düşen nehirlerde yağışlarla hissedilir debi artışlarının gözlendiğini ifade etti.

Yağışların yüzleri güldürdüğünü belirten Uludağ, Trakya'nın önemli su kaynakları Meriç, Tunca ve Ergene nehirlerinin debilerinin arttığını dile getirdi.

Nehirlerin beslenmesi için daha çok yağışa ihtiyaç duyulduğunun altını çizen Uludağ, "Yağışlar kesinlikle bir can suyu oldu. Ancak daha çok yağış almamız gerekli. O yüzden suyu iyi kullanmamız gerekiyor, su yönetimi iyi yapılmalı ve kaynaklar korunmalı. Mevsimlik düşen yağışlar pansuman tedavi için faydalı, fakat uzun vadede sorunu çözecek yağışlar değil." dedi.

Yılın büyük bölümünü kuraklığın etkisinde geçiren Trakya'da son dönemde etkili yağışlar yaşandığını ve bu etkinin bir nebze azaldığını ifade eden Uludağ, şunları kaydetti:

"Kasım ve aralık aylarında çok güzel yağışlar aldık. Özellikle Meriç Nehri'nin havzasının bulunduğu Bulgaristan'daki kar yağışları önümüzdeki yaz dönemi için umut verici. Bu yağışların devam etmesi gerekiyor. Kar yağışlarının daha da çok olması lazım. Çünkü daha Istrancalar'a yeterli kar düşmedi. Meteorolojik olarak kar yağışı oldu ancak gün içerisinde eridi ve ortadan kalktı. Su seviyeleri hala istenen seviyede değil. Bu yağışlar tarımsal alanlar için faydalı, fakat yer altı sularıyla beslenen akarsuların debileri henüz istenen seviyelere çıkmış değil."

DSİ verilerine göre yağışlardan önce metreküp/saniye cinsinden 4 olan Tunca Nehri'nin debisi 7'ye, yaz aylarında 45 metreküp/saniye seviyelerinde akan Meriç'in debisi de yağışlar sonrası 61'e yükseldi; Ergene'nin ise debisi 48 metreküp/saniye ölçüldü.

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