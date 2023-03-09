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Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Kilis Ticaret ve Sanayi Odası’nda muhtarlar ve STK temsilcileri bir araya geldiği toplantıda konuşuyor.
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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Yılmaz Kazandıoğlu, Nazlı Timur  | 09.03.2023 - Güncelleme : 09.03.2023
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Nazlı Timur / AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak HDP İl Başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Oğlunun 9 yıl önce kandırılarak dağa götürüldüğünü belirten Saliha Mert, eylemlerini sürdürmeye kararlı olduklarını söyledi.

Evlatlarına kavuşacakları günün hayaliyle yaşadıklarını ifade eden Mert, "Eğer HDP'ye bir hak veriyorlarsa bu gözyaşlarımıza baksınlar. Eğer bir oy veriyorlarsa gözyaşlarımızı görsünler. Gerçekten çok kötüyüz. Tarif edilmeyecek bir şey. Her annenin yüreğine bir ateş düşürmüşler. Bizi yıldıramayacaklar. Ben ölene kadar onların kapılarındayım. Onlardan hesap soracağım. Sadece benim değil hepimizin çocuklarının hesabını soracağım. Tek dileğim, evlatlarımızın bu alçaklarda kalmaması." diye konuştu.

Kardeşinin 2016'da kaçırıldığını dile getiren Gülşen Adıyaman da "Bugün 7. yılı doluyor. Çok üzgünüz. Allah bize yaşattıklarının aynısını onlara da yaşatsın. Dilerim Allah'tan bütün kardeşlerimiz gelir, ailelerine kavuşurlar. Onları umutla bekleyeceğiz." dedi.

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