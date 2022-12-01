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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP'yi sorumlu tutan aileler, il başkanlığı önünde yaptıkları eylemlerine bu hafta da devam etti.

Emre Ilıkan, Nazlı Timur   | 01.12.2022
Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Emre Ilıkan / AA

Van

Cumhuriyet Caddesi'nde bir araya gelen aileler, "Anneler HDP'yi lanetliyor", "Evlat nöbetindeyiz", "Artık yeter, yakamızdan düşün", "Şehidime dokunma, onlar bize emanet", "Çocuklarımız kimsenin piyonu olmayacak" ve "Van anneleri evlat nöbetinde" yazılı dövizler taşıdı.

HDP ve terör örgütü PKK aleyhine slogan atarak il başkanlığı önüne kadar yürüyen aileler, partililere tepki gösterdi, çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, AA muhabirine, 2012'de 13 yaşındaki kızı Şeyma Sancar'ın PKK tarafından dağa kaçırıldığını söyledi.

Kızına kavuşana kadar eyleme devam edeceğini belirten Sancar, şöyle konuştu:

"PKK bizden ne istiyor? Her gün bir yerde patlama oluyor, vatandaşları, küçük bebekleri öldürüyor, askeri, polisi şehit ediyorlar. Siz hiçbir zaman devlet olamazsınız. Çocuklarımızın kanını emiyorsunuz. Kendi çocuklarınızı özel okullarda okutuyorsunuz, çocuklarımızı da dağlarda ölüme mahkum ediyorsunuz. Kürtlerin hakkını savunduklarını iddia ediyorlar. Asıl onlar 40 yıldır Kürtlere zulüm yapıyorlar."

Baba Fevzi Yağmur ise PKK tarafından 7 yıl önce dağa kaçırılan oğlu için eyleme katıldığını aktardı.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini dile getiren Yağmur, "Bunlar hain insanlar, kimseye hayırları yok. HDP'liler, PKK'lılar Amerika ve İsrail'e destek veriyor, onlarla iş ortaklığı yapıyorlar. Bunlar Kürtlerin haklarını savunmuyor. Çocuklarımızı kandırıp dağa kaçırdılar. Bunu hiçbir zaman kabul etmiyoruz. Çocuklarımızı istiyoruz. Allah ülkemize zeval vermesin." diye konuştu.

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Vanlı aileler HDP İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

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