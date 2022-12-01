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Diyarbakır'dan havalanan jetlerin bilgilerini paylaşan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır'da 8. Ana Jet Üssü'nden havalanan savaş uçaklarına ilişkin bilgileri anlık olarak sosyal medyadan paylaştığı gerekçesiyle tutuklanan sanık Evindar Ö. hakkında 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Aziz Aslan   | 01.12.2022
Diyarbakır'dan havalanan jetlerin bilgilerini paylaşan sanığa 20 yıla kadar hapis istemi

Diyarbakır

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında 31 Mayıs'ta gözaltına alınan ve tutuklanan sanık Evindar Ö. hakkında hazırlanan iddianame, 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, Diyarbakır 8. Ana Jet Üssü'nü kullanan savaş uçaklarının kalkış ve inişine ilişkin bilgilerin sanığın sosyal medya hesabından 17 Şubat-23 Mayıs 2022 tarihleri arasında 158 kez anlık olarak paylaşıldığının belirlendiği kaydedildi.

Sanığın sosyal medya paylaşımında, Türk Silahlı Kuvvetlerini "düşman" olarak görüp, "Düşmanın hava ve kara hareketlerini süratle duyurmalıyız. Pasif kalmamalıyız..." gibi ifadelerin yanı sıra terör örgütü PKK'yı övücü, teröristleri eylem yapmaya teşvik edici ve cesaretlendirici sözler kullandığı ifade edilen iddianamede, sanığın ayrıca teröristlerle ilgili paylaşımlarda da bulunduğu belirtildi.

İddianamede, sanığın ikameti ile ilgili konum bilgileri üzerinden yapılan karşılaştırmada, hesap üzerinden paylaşılan savaş uçaklarının iniş ve kalkış görüntülerinin evinden çekilerek paylaşıldığı, yapılan aramalarda ise hakkında toplatma ve yasaklama kararı bulunan kitapların ele geçirildiği bildirildi.

İddianamenin değerlendirme kısmında ise şu ifadelere yer verildi:

"Şüphelinin örgütle organik bağ kurarak örgüt adına sürekli, çeşitli ve yoğun faaliyette bulunduğu, bu bağlamda PKK silahlı terör örgütü üyesi olduğu, örgütün çağrılarına uyarak, örgütün amaç ve hedefleri doğrultusunda eylem ve faaliyetlerine katıldığı tespit edilmiştir. Şüpheliye ait sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımların PKK/KCK silahlı terör örgütünün faaliyetlerini meşru gösteren, cebir, şiddet, tehdit içeren yöntemlerini öven, destekleyen ve bu yöntemlere teşvik eden paylaşımlar olduğu anlaşılmıştır."

Tutuklu sanık Evindar Ö'nün "silahlı terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.

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