Dolar
33.09
Euro
36.01
Altın
2,366.49
ETH/USDT
3,180.00
BTC/USDT
64,110.00
BIST 100
10,921.38
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Nevzat Umut Uzel, Nazlı Timur  | 25.07.2024 - Güncelleme : 25.07.2024
Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor Fotoğraf: Nazlı Timur / AA

Van

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve dağa kaçırılan evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Yaptıkları eylemle çocuklarına seslerini duyurmaya çalışan anne ve babalar, parti binasından yüksek sesle müzik çalınmasına tepki gösterdi.

Eyleme katılan Nazlı Sancar, gazetecilere, yağmur, çamur dinlemeden evlat nöbetini sürdürmeye devam ettiklerini söyledi.

Kızının geri dönmesi için mücadelesini sürdüreceğini belirten Sancar, "Evlatlarımız gelene kadar bu kapıdan ayrılmayacağız. 55 evladımız geri döndü. Şeyma kızım, ne olur dön. Gel devletimize teslim ol. Orası senin yerin değil. O katil kıyafetini onların yüzüne fırlat." dedi.

Yusuf Erdinç, "Oğlum üniversite okuyordu. Oğlumun elindeki kalemi kırıp silah verdiler. Oğlumu istiyorum. Ölene kadar nöbeti sürdüreceğim." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektrik akımına kapılan gencin ailesi, şüphelilerin "kasten adam öldürmek"le yargılanmasını istiyor
İzmir'de akıma kapılan 2 kişinin ölümüne ilişkin ihmaller bilirkişi raporuna yansıdı
İstanbul'da cami imamını okla yaralayan şüpheli tutuklandı
"Yüksek karlı gizli fon" dolandırıcılığına yeni dava
Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Kılıç, Netanyahu'nun ABD Kongresinde konuşmasına tepki gösterdi

Benzer haberler

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürüyor

Muşlu aileler DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü

Doğu'nun yaylalarında sobalar hiç sönmüyor

Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor

Berivanlar süt sağımı için at sırtında kilometrelerce yol katediyor
Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu

Sağanak Muradiye Şelalesi'ni coşturdu
Van'da menderesler havadan görüntülendi

Van'da menderesler havadan görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet