Dolar
35.20
Euro
36.61
Altın
2,628.00
ETH/USDT
3,356.10
BTC/USDT
95,538.00
BIST 100
9,959.32
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Van'da çocukları dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

Bahar Tanrıtanır, Nazlı Timur  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü Fotoğraf: Nazlı Timur/AA

Van

Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne kadar yürüdü.

Terör örgütü PKK ve DEM Parti'ye tepki gösteren aileler, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

Eyleme katılanlardan anne Nazlı Sancar, gazetecilere, kızına kavuşuncaya kadar eylemini sürdüreceğini söyledi.

Yıllardır evlat hasreti çektiğini belirten Sancar, "Evlatlarımıza kavuşuncaya kadar buradan ayrılmayacağız. Evlatlarımıza devletimizin desteğiyle kavuşacağız. Dağdaki tüm çocuklara sesleniyorum. Gelin güvenlik güçlerimize teslim olun. Devletimiz güçlü ve merhametlidir." dedi.

Anne Zümrüt Salim ise evladına teslim olması çağrısında bulundu.

Salim, "Oğlum beni duyuyorsan, görüyorsan gel. Devletimize teslim ol. Seni her yerde arıyorum. Yıllardır dönmeni bekliyoruz." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakırköy'de park halindeki otomobil yandı
Malatya-Kayseri kara yolunda kar etkili oluyor
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan, Rusya Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Volodin'e "başsağlığı" telefonu
ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı
Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Benzer haberler

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Vanlı aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

Hobi olarak başladığı balıkçılığı 25 yıldır sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakılıyor

Güvenlik güçlerinin mağarada yaralı halde bulduğu dağ kedisine özenle bakılıyor
Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti

Muşlu aileler DEM Parti binası önündeki eylemlerine devam etti
Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor

Diyarbakır anneleri evlat nöbetini kararlılıkla sürdürüyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet