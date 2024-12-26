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ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı

ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzaladı.

Tunahan Kükürt  | 26.12.2024 - Güncelleme : 26.12.2024
ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı

İstanbul

ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.

Açıklamada, "ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." denildi.

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