ASELSAN, toplam 50,8 milyon avroluk ihracat sözleşmesi imzaladı
ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzaladı.
İstanbul
ASELSAN, Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yaptığı açıklamada yeni iş ilişkisini duyurdu.
Açıklamada, "ASELSAN, Avrupa Birliği'nde yerleşik bir müşterisi ile kara silah sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 50,8 milyon avro olan ihracat sözleşmesi imzalamıştır." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.