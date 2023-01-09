Van'ın yüksek kesimlerinde kar kalınlığı 45 santimetreye ulaştı
Van'da etkisini sürdüren kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Van
Dünden bu yana etkili olan yağış nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 30 santimetreyi geçerken, yüksek kesimlerde ise 45 santimetreye ulaştı.
Sürücülerin trafikte ilerlemekte güçlük çektiği ilde, ağaçlar ve araçların üzerinde kar birikti, yayalar kaldırımlarda yürümekte zorlandı.
Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için ana caddelerde çalışma yaptı.
Araç sahipleri araçlarının üzerinde, esnaf da iş yerlerinin önünde biriken karı temizledi.
Van ve Muş'ta 60 yerleşim biriminin yolu kapandı
Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, olumsuz hava koşulları sonucu 56 yerleşim yerinin yolu kapandı.
Karla mücadele ekipleri, yolların açılması, cadde ve kaldırımlarda biriken karın temizlenmesi için çalışma başlattı.
Van-Bahçesaray kara yolu da yoğun kar ve tipi nedeniyle Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ekipleri tarafından geçişlere kapatıldı.
Muş
Muş İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kentte yüksek kesimlerdeki 4 köy yolunun kardan kapandığını söyledi.
Yentür, vatandaşların mağdur olmaması için ekiplerin yolları açmaya başladığını belirtti.
Sabah etkili olan kar nedeniyle kent merkezi beyaza büründü. Kar ve buzlanma nedeniyle sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.
Belediyeye ekipleri, cadde ve sokaklarda kar temizleme ile tuzlama çalışması yaptı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.