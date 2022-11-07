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Van'da terör operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 25 şüpheli gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 07.11.2022
Van'da terör operasyonlarında 25 şüpheli yakalandı

Van

Van Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce, 31 Ekim-6 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 4 FETÖ, 21 PKK/KCK şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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