Van'da terör operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı
Van'da, geçen hafta terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 24 şüpheli gözaltına alındı.
Van
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce, 14-20 Kasım tarihlerinde gerçekleştirilen operasyonlarda 23 PKK/KCK ile bir FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında adli işlemler yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.