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Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Van'da geçen hafta, terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.

Necat Hazar   | 05.12.2022
Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı

Van

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.

Ekiplerce bu kapsamda 28 Kasım-4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi ile 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.

Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.

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