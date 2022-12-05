Van'da terör operasyonlarında 15 şüpheli yakalandı
Van'da geçen hafta, terör örgütleri FETÖ ve PKK/KCK'ya yönelik operasyonlarda 15 şüpheli gözaltına alındı.
Van
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin deşifre edilmesi ve faaliyetlerinin sonlandırılmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.
Ekiplerce bu kapsamda 28 Kasım-4 Aralık'ta gerçekleştirilen operasyonlarda 5 PKK/KCK şüphelisi ile 10 FETÖ şüphelisi yakalandı.
Şüpheliler hakkında gerekli işlemler yapıldı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.