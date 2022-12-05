Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü
Afyonkarahisar'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.
Afyonkarahisar
Kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla araçlar dörtlü ışıklarını yakarak ilerledi.
Trafik ekipleri, sis ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.
Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.