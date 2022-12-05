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Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Afyonkarahisar'da sabaha karşı etkili olmaya başlayan yoğun sis, sürücülere zor anlar yaşattı.

Mustafa Bayer   | 05.12.2022
Afyonkarahisar'da sis nedeniyle görüş mesafesi düştü

Afyonkarahisar

Kara yolları bağlantı güzergahlarında görüş mesafesinin yer yer 20 metreye kadar düşmesi dolayısıyla araçlar dörtlü ışıklarını yakarak ilerledi.

Trafik ekipleri, sis ve oluşabilecek olumsuzluklara karşı sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü yetkilileri ise sisin öğle saatlerinde etkisini yitireceğini bildirdi.

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