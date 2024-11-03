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Van'da sis ve sağanak etkili oldu

Van'da sis ve sağanak etkili oldu, trafikte sürücüler kontrollü ilerledi.

Yılmaz Kazandıoğlu  | 03.11.2024 - Güncelleme : 03.11.2024
Van'da sis ve sağanak etkili oldu Fotoğraf: Murat Gök/AA

Van

Kentte öğle saatlerinden bu yana devam eden sağanak ve sis, zaman zaman sürücülere zor anlar yaşattı.

Van-Hakkari kara yolundaki 2 bin 225 rakımlı Kurubaş Geçidi'nde sis nedeniyle görüş mesafesi düştü.

Sağanağın da etkili olduğu bölgede sürücüler, yolda kontrollü olarak ilerledi.

Kentte, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü ile polis ekipleri olumsuzluk yaşanmaması için çalışma yürüttü.

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