Dolar
32.77
Euro
35.48
Altın
2,363.61
ETH/USDT
3,080.00
BTC/USDT
57,533.00
BIST 100
10,864.08
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Van'ın Özalp ilçesinde etkili olan şiddetli sağanak nedeniyle yollar su altında kaldı, bazı evleri su bastı.

Mesut Varol  | 09.07.2024 - Güncelleme : 09.07.2024
Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Van

İlçede akşam saatlerinde bastıran şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

Özalp ilçesine 4 kilometre uzaklıkta bulunan Boyaldı Mahallesi'nde yaşanan taşkın nedeniyle yollar ve bazı evler su altında kaldı.

Büyükşehir Belediyesi ekipleri, meydana gelen su birikintilerini tahliye etmek için çalışma başlattı.

Taşkın nedeniyle trafikte aksamaların yaşandığı Özalp kara yolunda temizlik çalışmaları sürüyor.

Yetkililer, sağanağın yer yer etkisini sürdürdüğü bölgede, sel ve taşkınlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmasını istedi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: NATO Liderler Zirvesi'nde Gazze'de Filistin halkına yönelik katliamları gündeme taşıyacağız
Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu
Terör örgütü DHKP/C'nin saha yapılanmasına yönelik operasyonda 12 şüpheli yakalandı
Türkiye ve dünya gündemi
15 Temmuz'da bazı metro seferleri ücretsiz yapılacak

Benzer haberler

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Van'da şiddetli sağanak taşkına neden oldu

Erzurum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

Van'da işten çıkarılan belediye çalışanlarının eylemi sürüyor

Samsun'da sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor

Samsun'da sağanağın etkili olduğu Terme ilçesinde çalışmalar sürüyor
Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği selde tarım arazileri zarar gördü

Muş'ta bir kişinin hayatını kaybettiği selde tarım arazileri zarar gördü
Tendürek Dağı'nda lav kayaları arasına inşa edilen "gizemli kale" kalıntısı görüntülendi

Tendürek Dağı'nda lav kayaları arasına inşa edilen "gizemli kale" kalıntısı görüntülendi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet