Dolar
34.12
Euro
38.15
Altın
2,621.90
ETH/USDT
2,561.80
BTC/USDT
63,029.00
BIST 100
9,900.25
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Sarı-kırmızılı taraftarlar, derbi galibiyeti sonrası Galatasaray takım kafilesini Florya Metin Oktay Tesisleri girişinde karşılıyor Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk açıklamalarda bulundu
logo
Gündem

Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Van'ın Saray ilçesinde etkili olan sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

Orhan Sağlam  | 21.09.2024 - Güncelleme : 21.09.2024
Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Van

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, dün il genelinde başlayan sağanak yer yer şiddetini arttırdı.

Saray ilçesinde kuvvetli sağanak, sel ve taşkınlara neden oldu.

Derelerin taşması sonucu, birçok evi su bastı, araç ve bahçeler zarar gördü.

Belediye ekipleri, ev ve sokaklarda biriken su ve çamuru tahliye emek için çalışma başlattı.




Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Kurum, Kahramanmaraş'ın "fay etüt raporu" sonuçlarını açıkladı
Kapadokya'da sıcak hava balonunun sepetinin otomobile çarptığı anlar kamerada
Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
"Sivrihisar Hava Gösterileri 2024" başladı
Ankara'da bazı yollar yarın trafiğe kapatılacak

Benzer haberler

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Myanmar'da Yagi Tayfunu nedeniyle ölenlerin sayısı 384'e yükseldi

Japonya'da sel tehdidi nedeniyle yaklaşık 50 bin kişi için tahliye emri verildi

Van'da şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı

Bitlis'te şiddetli sağanak, sel ve taşkınlara yol açtı
Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor

Taşkın ve heyelan meydana gelen Araklı'da temizlik çalışmaları sürüyor
Van'ın altın yumrukları Bulgaristan'da Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor

Van'ın altın yumrukları Bulgaristan'da Avrupa şampiyonluğunu hedefliyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet