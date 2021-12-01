Dolar
13.24
Euro
14.98
Altın
1,780.69
ETH/USDT
4,647.90
BTC/USDT
57,440.00
BIST 100
1,857.40
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'ın Erciş ilçesinde şiddetli rüzgar nedeniyle bir okulun çatısı uçtu.

Necmettin Karaca   | 01.12.2021
Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van

Van'ın Erciş ilçesini etkisi altına alan şiddetli rüzgar yaşamı olumsuz yönde etkiledi.

Rüzgarın etkisiyle Çimen Mahallesi'ndeki Çimen İlkokulunun çatısı uçtu.

Uçan çatı parçaları okulun bahçesine düştü. Çatı parçalarının uçtuğu bahçede öğrencilerin olmayışı muhtemel can kaybı ve yaralanmaları önledi.

Ayrıca Çelebi Bağı Mahallesi'nde bir ahırın çatısı uçarken Erciş-Ağrı kara yolunda bulunan kereste doğrama atölyesinin de çatısı uçtu, duvarı yıkıldı.

Çatı parçalarının zarar verdiği elektrik telleri VEDAŞ ekiplerince onarıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD ordusunda 10 binlerce asker Kovid-19 aşısı emrini dinlemiyor
Bakan Koca: Şu ana kadar ülkemizde Omicron varyantına rastlanmamıştır
İtalya'da Kovid-19 salgınında can kayıpları ve vakalar artıyor
DSÖ: Omicron varyantı en az 23 ülkede görüldü, aşıların etkisi henüz bilinmiyor
Türkiye, dünya genelinde Kovid-19'a karşı direncin en yüksek olduğu 6. ülke

Benzer haberler

Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'da şiddetli rüzgar okulun çatısını uçurdu

Van'da Tarıma Dayalı İhtisas OSB ile 3 bin kişi istihdam edilecek

Kocaeli ve Bolu'da şiddetli rüzgar çatıları uçurdu

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle otobüs terminalinin asma tavanı çöktü

Zonguldak'ta fırtınanın etkisiyle otobüs terminalinin asma tavanı çöktü
THY, İstanbul varışlı iç hat seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu

THY, İstanbul varışlı iç hat seferlerinde uçağa biniş işlemlerini durdurdu
Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı

Doğu Anadolu'da 4 il için fırtına ve kar uyarısı