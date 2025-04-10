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Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi

Van'da etkili olan şiddetli rüzgar, bazı binaların çatılarına zarar verdi, ağaçların dallarını kırdı.

Mesut Varol  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Van'da şiddetli rüzgar çatılara zarar verdi Fotoğraf: Mesut Varol/AA

Van

Kentte dün başlayan ve akşam etkisini artıran rüzgar, yaşamı olumsuz etkiledi.

Yol kenarındaki bazı ağaçlar devrildi, dalları kırıldı, boş çöp konteynerleri yola savruldu.

Fırtına nedeniyle İpekyolu ve Edremit ilçelerinde bazı binaların çatıları zarar gördü.

Çatılardan düşen parçalar, park halindeki araçlara zarar verdi.

Kentte toz taşınımı nedeniyle görüş mesafesinde azalma ve hava kalitesinde düşme yaşandı. Araçlar ile evlerin pencere ile balkonları tozla kaplandı.

Şiddetli rüzgar ve toz taşınımının etkisini sürdürmesi bekleniyor.

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