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Bazı illerde kar etkili oluyor

Yurdun farklı bölgelerinde kar etkisini sürdürüyor.

Ekip  | 10.04.2025 - Güncelleme : 10.04.2025
Bazı illerde kar etkili oluyor Fotoğraf: Halife Yalçınkaya/AA

Ankara

Tokat'ın Yeşilyurt ilçesinde kar devam ediyor.

Akşam saatlerinden itibaren etkisini artıran kar gece saatlerinde de sürdü.

Sabah da yer yer etkili olan kar sonrası ilçe beyaza büründü.

1080 rakımlı ilçede kar aralıklarla devam ediyor.

Sivas

İl merkezinde bir süredir mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklığı, yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kentte gece saatlerinde başlayan kar aralıklarla etkili oluyor.

Kar dolayısıyla güzel görüntüler de oluştu. Paşabahçe Mesire Alanı'ndaki "Hobbit Evler" diye anılan yamaç evlerinin bulunduğu alanda güzel manzara ortaya çıktı.

Öte yandan, Sivas-Malatya kara yolundaki Yağdonduran ile Sivas-Suşehri kara yolundaki Geminbeli geçitlerinde ulaşım, kontrollü olarak sağlanıyor.

Niğde

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Kar cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Vatandaşlar, sabah iş yerlerinin önünde ve araçlarında biriken karı temizledi.

Yozgat

Kentte bir süredir mevsim normallerinde seyreden hava sıcaklıkları, gece yerini kar ve soğuk havaya bıraktı.

Karın etkisiyle kentte cadde ve sokaklar ile araçların üzeri beyaza büründü.

Sürücüler, kar nedeniyle trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, Kent Park mevkisinde buzlanma sebebiyle kayan araçlar kazaya neden oldu.

Karayolları ekipleri, sorumluluk bölgelerinde kar temizleme çalışması yürütürken, Valilik de sürücülere dikkatli olmaları konusunda uyarıda bulundu.

Karın ardından Çamlık Milli Parkı'nda güzel görüntü oluştu.

Vatandaşlardan Yusuf Şen, Çamlık Milli Parkı'nın kar yağdığında daha güzel göründüğünü belirterek, "10 yıldır yaz kış buraya geliyorum. Nisanda kar yağması beni şaşırttı ama inşallah daha çok yağar." dedi.

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