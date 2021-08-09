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Van'da selin yol açtığı tahribat gideriliyor

Van Büyükşehir Belediyesi geçen hafta meydana gelen selden etkilenen 6 ilçede 179 iş makinesi ve 261 personelle vatandaşın yaralarını sarıyor.

Necat Hazar   | 09.08.2021
Van'da selin yol açtığı tahribat gideriliyor

Van

Van Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, selden zarar gören Başkale, Erciş, Çaldıran, Özalp, Gürpınar ve Muradiye ilçelerine bağlı 73 noktada Fen İşleri Daire Başkanlığına bağlı ekipler çalışmalarını sürdürüyor.

İlk etapta mahalle içlerinde çamur ve balçık temizliği yapan, altyapı ve üstyapıları onaran ekipler, sel sularının tahrip ettiği menfezleri de değiştirdi.

Van Su ve Kanalizasyon İdaresi ekipleri de hasar gören içme suyu hatlarının ve çeşmelerin onarılması için 66 iş makinesi ve 120 personelle çalışma başlattı. Vatandaşların su ihtiyacını tankerlerle karşılayan ekipler, hasar gören çeşme ve su hatlarının onarımını gerçekleştirdi, 400 evin su tahliyesini yaptı.

"Devletimiz ilk andan itibaren yardım elini uzattı"

Selden en çok etkilenen Başkale ilçesine Bağlı Esenyamaç Mahallesi Muhtarı Ayhan Korkmaz, afetin ilk anından itibaren devletin tüm imkanlarının seferber edildiğini söyledi.

Yapılan çalışmalardan duydukları memnuniyeti dile getiren Korkmaz, "Mahallemizde yaşanan sel afeti hayatımızı olumsuz etkiledi. Selin ardından ilgili kurumları aradık. Yarım saat içinde devletin tüm kurumları yardımımıza koştu. Sayın Valimiz ilk gün mahallemize geldi. Yani devletin yardım elini ilk andan itibaren bize uzattığını gördük. Kısmi eksiklerimiz var. Onlar da gideriliyor. Yaralarımız sarılıyor." diye konuştu.

Devletin en zor gününde kendilerine sahip çıktığını belirten mahalle sakinlerinden Cevat Özer ise "Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm kurumlarımız bizlere yardımcı olmak için burada. Herkese teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. İnşallah mahallemizin ihtiyaçları kısa sürede giderilecek." dedi.

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