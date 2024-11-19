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Van'da sağanak etkili oldu

Van'da etkili olan sağanak nedeniyle caddelerde su birikintileri oluştu, vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nevzat Umut Uzel  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Van'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Kentte dünden bu yana aralıklarla devam eden sağanak, akşam saatlerinde etkisini artırdı.

Yağış nedeniyle kent merkezindeki cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, sürücüler ilerlemekte güçlük yaşadı.

Trafiğin aksamaması için polis ekipleri kavşaklarda önlem aldı, kent sakinleri de duraklara sığınarak yağıştan korunmaya çalıştı.

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