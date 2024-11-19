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Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu

2 bin 800 rakımlı Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Sayim Harmancı  | 19.11.2024 - Güncelleme : 19.11.2024
Hakkari'de yüksek kesimlerde kar etkili oldu Fotoğraf: Sayim Harmancı/AA

Hakkari

Hakkari'de yüksek kesimlerde kar ve sis etkili oldu.

Kentte dünden bu yana etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı.

Yağış nedeniyle kenti çevreleyen dağlar beyaza büründü, şehir merkezine 12 kilometre uzaklıktaki Mergabütan Kayak Merkezi'nde kar kalınlığı 10 santimetreye ulaştı.

Şehrin üstünde ve yüksek kesimlerde sis bulutları oluştu.

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