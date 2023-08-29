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Van'da sağanak etkili oldu

Van'da sabah saatlerinde etkili olan sağanağa yakalanan vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Nevzat Umut Uzel  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Van'da sağanak etkili oldu Fotoğraf: Nevzat Umut Uzel/AA

Van

Kent merkezinde başlayan yağış, kısa sürede etkisini arttırdı.

Sağanağa hazırlıksız yakalananlar, iş yerlerine ve otobüs duraklarına sığınarak korunmaya çalıştı.

Valilik de sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmede, ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulundu.

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