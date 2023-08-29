Dolar
26.62
Euro
28.78
Altın
1,924.11
ETH/USDT
1,646.00
BTC/USDT
25,974.00
BIST 100
7,966.68
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Gündem

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Rize Milletvekili Muhammed Avcı, Rize-Artvin Havalimanı'na, olumsuz hava koşullarında iniş yapılabilmesi için ikinci aletli iniş sistemi (ILS) kurulumuna başlandığını bildirdi.

Muhittin Sandıkçı  | 29.08.2023 - Güncelleme : 29.08.2023
Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor Fotoğraf: Muhittin Sandıkçı/AA

Rize

Avcı, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin denize inşa edilen ikinci havalimanı olma özelliğini taşıyan Rize-Artvin Havalimanı'nın, 14 Mayıs 2022'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından açılarak hizmete girdiğini anımsattı.

Açıldığı günden bu yana gelişimini sürdüren havalimanının Türkiye'nin prestij projeleri arasında yer aldığına dikkati çeken Avcı, şöyle devam etti:

"Rize-Artvin Havalimanı yüksek teknik donanımda yapıldı. Ancak Rize'nin dik ve yüksek sıradağları, sistemin tam kapasite verimlilikte çalışmasına mani olmaktaydı. Konuyla ilgili DHMİ Genel Müdürlüğü yetkilileri ile bir araya gelerek gerekli ihtiyaçları belirledik. Rize-Artvin Havalimanı'na ikinci ILS sistemi kurulmasını ve pistin CAT-2 olacak şekilde ışıklandırılması çalışmalarına hızlı şekilde başladık."

Avcı, sis, yağmur gibi olumsuz hava koşullarının çok yaşandığı, ayrıca bulut tavanının çok düşük olduğu Rize'de söz konusu çalışmaların neticelenmesiyle uçuşların iptal ve diğer havalimanlarına yönlendirilmesinin en aza düşürüleceğini vurgulayarak, "Türkiye'de ikinci ILS sisteminin çok az havalimanında olduğu bilinmektedir." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Elektronik tebligatla 3,5 milyar liranın üzerinde tasarruf
İçişleri Bakanlığından 30 Ağustos Zafer Bayramı videosu
İstanbul'da polisi şehit eden suç örgütünün intikam planını polis bozdu
THY'den pilotlarına kokpitte ibadet izni
Van'da sağanak etkili oldu

Benzer haberler

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

Rize-Artvin Havalimanı'na iniş kolaylığı için ikinci aletli iniş sistemi kuruluyor

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 11 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Rize'de şiddetli yağış nedeniyle 2 ev tedbir amacıyla boşaltıldı

Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı

Rize için yerel şiddetli yağış uyarısı
Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor

Ganalı doktor adayı, horon oynadığı videolarıyla Karadeniz kültürünü tanıtıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet