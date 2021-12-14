Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu
Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Van
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.
Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.
Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.