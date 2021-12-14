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Gündem

Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van'ın İpekyolu ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.

Mesut Varol   | 14.12.2021
Van'da PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat bulundu

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin terör örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmaları sürüyor.

Bu kapsamda, Erek Dağı bölgesine düzenlenen operasyonda, araziye gizlenmiş çok sayıda silah, mühimmat ve malzeme ele geçirildi.

Delil niteliği taşıyan malzemelere el konuldu, diğer malzemeler imha edildi.

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