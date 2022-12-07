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Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kentte etkili olan kar nedeniyle kapanan mahalle yollarını açtı.

Yılmaz Kazandıoğlu   | 07.12.2022
Van'da kar nedeniyle kapanan yollar açıldı

Van

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı ekipler, Ortanca Grup Mahalle yolunda kar temizleme çalışması yaptı.

Ekiplerin çalışması sonucu Ortanca, Köşebaşı, Beşçatak, Gövelek, Arıtoprak mahalleleri ile bağlı mezraların yolları açıldı.

Gövelek Mahallesi sakinlerinden Recep İnceoğlu, "Gece etkili olan kar sonrasında Büyükşehir Belediyesi ekipleri yollarımızı temizliyor. Yollarımız kısa sürede açılıyor. Öğrencilerimizin mağdur olmaması için büyük bir hassasiyet gösteriliyor. Emeği geçen herkese teşekkür ederim." dedi.

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