Dolar
34.89
Euro
36.63
Altın
2,680.05
ETH/USDT
3,877.20
BTC/USDT
99,851.00
BIST 100
10,058.63
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulunda Bakanlığının bütçe görüşmelerinde konuşuyor Galatasaraylı futbolcu Elias Jelert, UEFA Avrupa Ligi'nde Malmö ile oynanan maçın ardından açıklamalarda bulunuyo
logo
Gündem

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'da yoğun kar ve tipi nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Orhan Sağlam  | 12.12.2024 - Güncelleme : 12.12.2024
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van

Valilikten yapılan açıklamaya göre, ilde yoğun kar, buzlanma ve sis etkili oluyor.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelindeki resmi ve özel olmak üzere tüm örgün ile yaygın eğitim kurumlarında eğitim ve öğretime bir gün ara verildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel ile çocuğu kreşe ya da anaokuluna giden kamu çalışanı anneler de izinli sayılacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi
ABD: Somali ile Etiyopya arasında imzalanan anlaşmadaki liderliği için Türkiye'ye teşekkür ediyoruz
Emine Erdoğan'dan "2024 Türkiye-Macaristan Kültür Yılı Kapanış Programı"na ilişkin paylaşım
İzmir'de tekstil fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alındı
AİHM 15 Temmuz'da makineli tüfekle ateş açtığını kabul eden FETÖ'cü Uçar'ın "dayanaktan yoksun" başvurusunu reddetti

Benzer haberler

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Van'da kar nedeniyle eğitime ara verildi

Bolu Dağı'nda kar yağışı başladı

Doğu Anadolu'da 4 ilde kar yağışı, Kars'ta soğuk hava etkili oluyor

Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü

Bahçesaraylı gençler kızaklarıyla yayla yolunu kayak pistine dönüştürdü
Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil

Okulun tek öğrencisi Zilan, artık yalnız değil
Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı

Van'da iki ayrı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 51 kişi yaralandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet